Podemos: dez anos de luces e sombras

Resulta certamente paradoxal que todos os sectores que conformaron Unidas Podemos -e, despois, Sumar- non discreparan a respecto da comenencia de formar un goberno de coalición co PSOE e, sen embargo, non acadaran un acordo sobre a eventual presenza de Irene Montero no Ministerio de Igualdade ou sobre o reparto das responsabilidades no Grupo Parlamentar. Por mais que Podemos queira formular un relato sobre a existencia de importantes diferenzas na táctica política, os feitos permiten constatar que a loita polas cotas de poder substituíu ao debate arredor das ideas básicas desa coalición.

Podemos sufriu, dende hai anos, unha campaña de acoso xudicial e mediático fondamente antidemocrática. Porén, semellante circunstancia non pode agachar os importantes erros cometidos por Pablo Iglesias e os demais dirixentes dese partido. O virus do sectarismo tamén fixo acto de presenza nos seus comportamentos. É o que sucede cando alguén considera que encarna, en exclusiva, os auténticos valores da esquerda e descualifica aos demais pese a compartir determinadas estruturas organizativas. Con esa visión esencialista ábrese a porta dunha perigosa dinámica autodestrutiva que non pode ser xustificada pola persecución promovida por distintos poderes conservadores.

Nos últimos 50 anos houbo suficientes experiencias no ámbito das diferentes esquerdas (socialistas, comunistas, revolucionarias, nacionalistas...) como para que as novas formacións xurdidas do movemento do 15-M de 2011 puideran estar inmunizadas ante hipotéticos erros e/ou deficiencias. Lamentabelmente non foi así. A pregunta, pois, está servida: servirán as ensinanzas destes recentes fracasos para o labor futuro das persoas que pretendan mudar substancialmente as características da orde social vixente?