Pola liberdade de expresión. Contra as ameazas da ultradereita

Non só expresamos a nosa repulsa ante este novo intento de intimidación, senón que esiximos que as autoridades, que con tanta dilixencia rastrexan tuits irrelevantes con opinións que consideran desafectas para pór a quen os asinan ante a xustiza, cumpran co seu deber actuando con toda firmeza contra esta evidente chamada ao linchamento

Cada opción é máis temible que a outra, e a consecuencia é que os tribunais están a emitir día tras día perlas xurídicas que permiten á ultradereita sentirse por riba das normas que nos incumben ao resto. Enxalzar un réxime que se instaurou e se despediu con sangue non é delito. Facer chistes sobre o atentado no que morreu un dos instigadores daquelas matanzas, si.

Difamar a todo un colectivo de menores de idade "con independencia de se esas cifras que se ofrecen son ou non veraces, porque eses menores representan un evidente problema social e político" (segundo que informe?) e porque "deben admitirse outras de signo contrario, pero tan criticables ou máis que estas", non é delito. Pór en dúas ducias de carteis un toureiro vestido de marciano, ou difundir información veraz e contrastada "se se fai cunha redacción malintencionada", é punible. A sensación de impunidade é tal que mesmo se permiten o luxo de considerar papel mollado as escasas sentenzas desfavorables contra as súas prácticas, como a de prohibir o acceso aos seus actos aos medios que non lles son gratos.

Os medios que subscribimos este escrito non só expresamos a nosa repulsa ante este novo intento de intimidación, senón que esiximos que as autoridades, que con tanta dilixencia rastrexan tuits irrelevantes con opinións que consideran desafectas para pór a quen os asinan ante a xustiza, cumpran co seu deber actuando con toda firmeza contra esta evidente chamada ao linchamento.