Polémica, tes nome de muller

Que quero dicir con isto?, pois que unha muller que non teña ningún dos supostos contemplados e aos que a súa menstruación non lle supoña, habitualmente, ningún problema, pode, de súpeto, e isto é algo que todas as mulleres sabemos, un mes atoparse realmente mal, pola circunstancia que sexa, porque o organismo é así, caprichoso. Vai poder pedir unha baixa?.

Ten esta muller, atopándose francamente mal, menos dereito que as que si teñen algún trastorno diagnosticado?. Non sería xusto, porque de todas é sabido o mal que podemos chegar a sentirnos. Dilucidar estas cuestións non tan sinxelo.

Imos agora a outro tema realmente espiñento. Realmente alguén cos pés na terra pode ter a seguridade ao cen por cen de que, por moito que o Estado asuma o custe destas baixas desde o primeiro día, esta medida non vai ir, nalgúns casos, en detrimento da contratación dalgunha muller?.

Porque aquí, neste país noso, temos a arraigada costume de formulalo case todo en termos económicos, pero non se trata soamente disto, e, non nos enganemos, o absentismo laboral, sobre todo se pode ser irregular e imprevisto, coma nestes casos, implica outro tipo de problemas en canto a organización, reparto de tarefas, etc, etc.