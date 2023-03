Por exemplo, os carballos

Farían moito ben en repararen en que sempre son tempos de desprecio e de ocultación para nós, para o noso idioma. Precisamos ler o respecto como precisabamos oír Clint Eastwood xurando en galego co ricto ferinte dos vellos do tute dos domingos no bar do Rial

Coa lingua ocorre o mesmo. Despreciar un idioma é tallar o seu compromiso levado ás consecuencias máis altas e múltiples, onde o sol madura o mellor futuro e bla, bla, bla... cansa recordalo. As palabras, en fin, lévannos á raíz do que somos; "elas nos lavan", di Ferrín. Aspiramos, con John Berger, a bosques de linguaxe. Por iso non é igual que diga as cousas unha voz ca outra. Llamazares posúe a voz e a nós préstanos tanto o afecto e a gratitude coma a calquera. Farían, polo tanto, moito ben en repararen, o admirado escritor e todas as persoas que por unha razón ou outra non respectan a nosa lingua, en que sempre son tempos de desprecio e de ocultación para nós, para o noso idioma. Precisamos ler o respecto como precisabamos oír Clint Eastwood xurando en galego co ricto ferinte dos vellos do tute dos domingos no bar do Rial. Precisámolo tanto coma a materia dos relatos para sabérmonos parte do mundo. E despois que veña a literatura recordarnos que o pracer e o coñecemento, coma a ponla dourada da nosa lingua, non teñen fin.

"Repite: os carballos".