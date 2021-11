Por que nos manifestamos o 14 de novembro

Temos que parar ísto e dicir NON: ás ringleiras na rúa para acceder aos centros de saúde. Non a ter que realizar múltiples chamadas telefónicas para conectarse co centro. Non ás listas de agarda de días ou semanas, incompatibles coa AP, que colapsan os PACs e as urxencias hospitalarias e favorecen a privatización. Non ao peche dos centros de saúde periféricos, que discrimina a poboación do rural, que xa ten a molestia da dispersión e que ademais está envellecida, cos problemas de mobilidade. E non ao uso das técnicas modernas. Non á consulta telefónica e telemática como eixo da asistencia en detrimento da presencial. Non ao recorte de persoal e a situación de inestabilidade e precariedade laboral nos centros. As persoas que usamos a sanidade real temos que poder dicirlle ao señor Feijóo como está de verdade a asistencia sanitaria.