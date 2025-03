Por que nos manifestamos o 6 de abril en Compostela?

Mobilicémos e digámoslle a esta xente: que o Sistema Sanitario Público Galego non é seu! Mobilicémos o 6 de abril do 2025 en Compostela e digámoslles alto e claro que a Sanidade Pública é de TODAS E TODOS...e así debe seguir sendo!

Temos que utilizar de forma plena os recursos instalados nos Hospitais: mañá e tarde; recuperar os recortes feitos nos Hospitais Comarcais; acabar ca política de concertación coa privada; restitución ao Sistema Público dos centros privatizados; plans para reducir as listas de agarda e rematar ca ocultación das mesmas; acabar ca precariedade laboral do persoal; volver a esixencia da Dedicación Exclusiva do persoal médico.

Debemos incrementar o orzamento sanitario público; elaborar o Plan de Saúde Galego que adapte os recursos ás necesidades; recuperar os servizos privatizados e as Áreas Sanitarias; potenciar a Saúde Pública para combater os riscos de novas epidemias. Recuperar as Xerencias de Atención Primaria, suprimidas polo PP.

O PP ten que cumprir as súas propias Leis: creou a Lei de Prestacións de Garantías Sanitarias do 12/2013, de 9 de decembro, onde se comprometen (por Lei)...a “non demorar máis de 45 días a Primeira Consulta e as Probas Diagnósticas e a non demorar máis de 60 días ás Intervencións Cirúrxicas”: calquera que utilice o Sistema Sanitario “Real” sabe que ísto non se cumpre nunca o que implica que o PP non lle fai caso a súa propia Lei...e non pasa nada!

Outra Lei importante é a 53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que tamén INCUMPLE e dí que “non se permite que Médicos da Pública, traballen tamén na privada con pacientes da súa mesma Área Sanitaria, e que non se poden recibir dous salarios da administración pública”: algo específicamente prohibido...pero que o PP permite e ademais, págalles o Complemento de Exclusividade que se lles dá aos Médicos comprometidos SO CO SISTEMA SANITARIO PÚBLICO (o que incrementa as corruptelas que se producen, e que, aínda que afecta a un número mínimo de profesionais: parece que o facemos “todxs”. Un despropósito...pero que ten culpables: as diferentes administracións do PP que teñen unha Folla de Ruta Privatizadora, que nos leva ao empobrecemento do Sistema Sanitario Público e que si non lle poñemos freo (...na rúa, sí) pode ser irreversible...si non o é xa!

