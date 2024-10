Por que uns países son máis ricos que outros? Un merecido premio Nobel

A tese dos recentemente galardoados non está exenta de críticas. Algunhas persoas consideran que esta visión é demasiado simplista; ¿acaso non existiron elites e institucións extractivas en países como os Estados Unidos?

A tese dos recentemente galardoados non está exenta de críticas. Algunhas persoas consideran que esta visión é demasiado simplista; ¿acaso non existiron elites e institucións extractivas en países como os Estados Unidos? O certo é que esta división non é absoluta, e os autores son perfectamente conscientes de que nun país poden convivir institucións inclusivas e extractivas.

Nótese que, se as institucións inclusivas son máis proclives ao crecemento económico, o que estamos afirmando é que as democracias son sistemas máis favorecedores do crecemento que as ditaduras (ao contrario do que algúns poderían pensar). Neste punto xorde outra crítica a esta tese: como explicar entón o fortísimo crecemento económico dun réxime autoritario como o de China ao longo das últimas décadas?

O certo é que a tese defendida polos premiados pode reconciliarse con este feito. En primeiro lugar, hai que dicir que o crecemento chinés se produciu a medida que as súas institucións foron mudando cara institucións máis inclusivas. En segundo lugar, como sosteñen os autores, os sistemas autoritarios, pola súa gran capacidade de mobilizar recursos poden conseguir un rápido crecemento económico no curto prazo; porén, polas dinámicas das regras do xogo establecidas, este crecemento non sería sostido ao longo do tempo, tal e como ocorreu no caso da URSS.

En conclusión, esta investigación sinala que as democracias, non son freos para o desenvolvemento, senón todo o contrario. A pesar das posibles limitacións do seu traballo, AJR ofrecen unha resposta convincente e baseada en evidencia a unha das grandes preguntas das ciencias sociais: Por que uns países se desenvolveron moito máis que outros. Cuestión que, sen dúbida, merece un Premio Nobel.

Veremos que acontece con China nos próximos anos. En calquera caso, se o xigante asiático continua crecendo considerablemente, e por tanto, desafiando a tese dos galardoados, debemos lembrar que a prosperidade dun país non se mide unicamente polo crecemento económico, cando menos se se valoran, aínda que sexa minimamente, os dereitos individuais e colectivos.