Porque aínda teño esperanza

Cunha amiga viamos pasar os coches dende unha terraza e a visión estremecía: individuos hostís con rostros, xestos desencaixados e cerebros anegados de cortisol. O nivel de tráfico no século XXI é índice da mentalidade pequeno burguesa que nos constitúe, aínda pres@s do desarrollismo. O xeito da condución é indicio do devir psico-social: a imaxe da mónada, seres limitados á súa propia representación do mundo. En realidade, as dúas cousas teñen moita lóxica dende a perspectiva do pacto social liberal: unha asociación de individuos que nada teñen que ver entre eles e que son, uns para outros, motivo de desconfianza ou posibilidade instrumental para os propios desexos. Por iso, o mesmo sucede ao subir ao tren: empurróns e a imposibilidade de facer unha cola –que formará en breve parte do currículo de Bacharelato- para acceder a un transporte que non vai arrancar sen nós.

A violencia que, como é obvio, interiorizamos ou xeramos, empapa os ollos inxectados de soberbia, pero aflora máis nese elemento mecánico ou xa electrónico ao que eu sempre respectei: meu pai insistiunos, na casa, que levar un coche era levar unha arma. Eran os xeitos da educación desfasada: advertir aos fill@s sobre a incidencia do (mal) comportamento n@s demais. Pero o progreso social xa non consiste en mellorar a convivencia e, así, o bo vivir. O progreso social disque é, nos tempos modernos, a non libre, mais irrestricta expresión dos egos hiperbólicos.