PP: teoría da auto-destrución

O colapso político

Recentemente na Serra do Xistral puiden ver un exemplo de gregarismo fosilizado que vai enfraquecendo ata desaparecer. Durante máis de 40 anos as vacas que pastan o monte veciñal de Miñotos usaron un enclavado onde un piñeiral de Pinus radiata ou piñeiro insigne as acollía nas galernas e nordesías. Cando ventaban a chegada das borrascas que traerían fortes descargas, ou tras pasar o dia enteiro pastando ao vento e á chuva, as vacas cruzaban unha pista do monte e reuníanse á noite baixo os piñeiros, que as protexían de aireadas e refachos. Un día de fin do verán a propietaria decidiu que era o momento de facer caixa. As máquinas arrasaron o piñeiral e en apenas cinco días deixaron á intemperie o refuxio das vacas. Durante varias semanas as ruminantes seguían indo ao lugar onde medraban aqueles piñeiros na procura de acubillo. E acabaron por se decatar de que aquela protección habería que ir busca-la a outro sitio...

O permanente e crecente esforzo que destina o PP a debilitar o público reforzando espazos opacos onde impulsar “oportunidades de negocio”, é dicir, de enriquecemento, será finalmente percibido por unha boa parte da sociedade galega con só dúas miradas. Unha primeira, cada vez máis común, é a que nos informa do enorme deterioro que caracteriza ao sistema sanitario e educativo. Un deterioro que imposibilita, con frecuencia, a concesión de privilexios e prebendas, limitando así a percepción diso que chaman “administración amiga”. A outra mirada é a que se dirixe aos sectores produtivos básicos. Comeza a haber un nicho sociolóxico, tradicionalmente votante do PP, que non comprende os ataques a sectores produtivos dos que depende aínda unha parte importante da poboación galega labrega e mariñeira. A defensa dos intereses de multinacionais eólicas, enerxéticas, mineiras e forestais está a desvendar os ollos a unha parte non insignificante do voto leal do PP. A pregunta que se fai a xente é: para que seguimos a votar a estes se non nos valen para nada e, ademais, botan pedras contra nos?

Que o paraugas do poder central español estea en mans da competencia intensifica o vento en proa. E ademais, no parlamentiño, unha oposición galeguista que centra o relato no beneficio e progreso galegos fronte á espoliación e a aldraxe foránea provoca manobras surrealistas na Xunta. Non se pode interpretar doutro xeito a pretensión da Consellería de Industria de que as empresas eólicas acepten auto-limitar o seu mercado e vender máis baratos ata o 50% dos seus megawatts no mercado galego, cando existe un Mercado Ibérico da Electricidade e incluso un avance firme cara a integración europea do mercado eléctrico. Ese é tan só un exemplo da ausencia de ideas e da existencia dunha acción política sen iniciativa propia, coa pulsión determinada pola iniciativa do adversario. E a todo isto hai que xuntar o medre porcentual do galeguismo/nacionalismo que se observa nas posicións políticas da mocidade que se incorpora cada ano ao censo electoral.

A arrogancia do tándem Rueda-Prado lembra o ocaso dunha estrela do rock ou dun caprichoso e próspero futbolista. A maquinaria perfecta e ben engraxada acabará por gripar de tanta soberbia. O corredor polo que avanza o PP nesa carreira tola é de tal envergadura que permite á oposición abrir con intelixencia múltiples frontes de ataque

Esa realidade de progresivo afastamento acabará por permear no propio PP. A opacidade informativa que arrodea ese partido evitará deitar luz sobre correntes internas que esixan moderar o frenesí ultraliberal e dar gas a unha política galeguista moderada. A arrogancia do tándem Rueda-Prado lembra o ocaso dunha estrela do rock ou dun caprichoso e próspero futbolista. A maquinaria perfecta e ben engraxada acabará por gripar de tanta soberbia. O corredor polo que avanza o PP nesa carreira tola é de tal envergadura que permite á oposición abrir con intelixencia múltiples frontes de ataque. Seguramente reporten máis réditos as cuestións de fondo que as de forma, pois estas están sempre baixo o arbitrio xudicial, frecuentemente favorábel, mentres as outras, as que poñen o foco na interpretación política, son as que remexen os cimentos do PP. Eólica mariña, minaría colonial, celulosas, desleixo no agro, no rural, na pesca, no marisqueo e no tecido produtivo básico en xeral, pasividade na promoción industrial, asalto á Sanidade, deterioro educativo, despreocupación pola lingua e cultura... Son múltiples as vías de auga. Incrementar a masa crítica, aínda a risco de aceptar a volatilidade ou escasa solidez ideolóxica dos futuros cadros políticos, revélase prioritario. Ninguén pode negar que o país precisa de 12 ou 16 anos de transformación e que esas mudanzas non se van operar desde os principios maximalistas do soberanismo, como nos gustaría a unha ruidosa minoría. Ánimo, pois. Deixamos para outra a teoría das dúas velocidades que o País precisa (pragmatismo-rupturismo, nacionalismo-independentismo).





