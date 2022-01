Precariedade, emigración ou abandono. Se non aumentan os recursos para a Ciencia, os investigadores novos seguirán con este dilema

Tamén marchan “os mellores”

Fronte esa ausencia de datos cómpre destacar algún dos poucos estudos que pretenden achegarnos ao fenómeno do exilio científico. O 19 xaneiro do pasado 2021 a “Facultad Invisible” fixo pública unha enquisa sobre experiencia no estranxeiro de integrantes da mesma realizada na parte final do ano 2020. A “Facultad Invisible” está formado por persoas galardoadas co “Premio Nacional de Excelencia Académica” (premios nacionais fin de carreira) que concede o Ministerio de Educación. Persoas das que cabería agardar un futuro laboral estable e unha relevante contribución para a sociedade.

Marchan sen opción de volta, polo que –en xeral– non haberá retorno de coñecemento; xa están integrados noutro sistema científico

Os resultados da enquisa son desacougantes. Amosan que mesmo entre eses “premios nacionales” a emigración é unha necesidade para avanzar na súa carreira. Porque a primeira sorpresa que ofreceu o estudo foi que case a metade dos consultados está no estranxeiro, maiormente no mundo académico. Atribúen a súa marcha a motivos laborais (de feito, o 100% dos que non saíron din que foi por razóns familiares e/ou de parella, non por opción profesional). Asemade, comparten o desexo do retorno a España (só un 14% están decididos a continuar no exterior), porén, e iso é ben significativo, non teñen esperanzas de que iso aconteza; un 91% dos que traballan no mundo académico non cren poder atopar un traballo con similares características.

O fenómeno actual da emigración científica incide en dúas cuestións importantes. A primeira, no cambio de modelo da relación dos investigadores co estranxeiro. Ata hai pouco, a saída dos investigadores en formación era un eloxiable obxectivo para conectar coa vangarda científica e para volver –en poucos anos– para contribuír na comunidade científica local cos coñecementos adquiridos. Hoxe xa non se trata dunha mellora na formación, é emigración. Marchan sen opción de volta, polo que –en xeral– non haberá retorno de coñecemento; xa están integrados noutro sistema científico. A segunda cuestión ten que ver coa meritocracia. Hai anos, familia, sociedade, universidade, todos animaban aos que comezaban cara unha boa formación; o esforzo tiña recompensa laboral. Hoxe iso está posto en cuestión e, pola contra, acada un notable protagonismo algo que sempre estivo presente, a condición social do afectado, as relacións da familia, como elemento relevante no futuro profesional.