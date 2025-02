Precisamos moita máis Europa

A UE ha priorizar unha política de unidade alfandegueira, mercado común e cooperación estratéxica co Reino Unido (UK) e as súas nacións constituíntes, aproveitando os máis de catro anos de mandato do prime minister laborista Keir Starmer.

A UE ha de se reivindicar a si propia como comunidade de Dereito. A regulación constitúe o xeito europeo de sermos, estarmos, construír e producir. Cómpre, si, desburocratizar moitos procesos, nomeadamente a respecto das nosas pemes e darlle pulo ao investimento e á innovación, como defende Draghi. mais é fulcral producir, crear e innovar dende o respecto pola igualdade, polas liberdades, polos estándares ambientais, laborais e fiscais. Europa só pode medrar dende a legalidade, a regulación intelixente e a inclusión.

A sanidade, a educación pública e os servizos sociais han constituír alicerces das sociedades doo benestar que son parte substancial da identidade e dos valores europeos.

Os inevitábeis aranceis USA haberían darlle pulo á priorización de novos mercados (Mercosur, Brics, India, China…), sen que esta apertura poida permitir a exportación de alimentos producidos en condicións incompatíbeis cos estándares europeos no prexuizo das nosas actividades do sector primario. A autonomía alimentaria ha ser un alicerce da nova Europa

A autonomía enerxética europea ha ser prioritaria, mais distribuíndo equitativamente os seus custos entre todos os territorios, compensando axeitadamente as comunidades atinxidas e respectando a vocación de produción alimentaria das comunidades agrogandeiras e pesqueiras.

A acción diplomática da UE haberá de se rexer pola Carta das Nacións Unidas, a legalidade internacional e o recoñecemento da xurisdición do Tribunal Internacional.

A UE haberá afondar tamén a toda velocidade na súa unión política, alicerzada na cidadanía e nos distintos pobos e nacións no canto do actual predominio dos EM. As políticas europeas haberanse alicerzar no territorio sobre as unidades políticas e administrativas subestatais, dándolle pulo a unha rexionalización xeral, aplicando o principio de subsidiariedade, de xeito que os grandes EM non desenvolvan as competencias e funcións públicas que poden desenvolver as nacións sen Estado ou rexións dotadas de autonomía política.

E, en último de contas, financiarmos este proceso de unidade política e de europeización das políticas diplomática e de defensa vai esixir suspender ou mesmo reconsiderar as regras de gasto e os límites de endebedamento dos propios EM, fronte a un trumpismo que quere vivir no déficit fiscal permanente e non fai problema ningún do mesmo. Como tamén mutualizar o financiamento, cando menos, das políticas de defensa, diplomacia e cooperación exterior.