Precísanse bombeiras

A masculinización do sector e a clara segregación non só vertical, senón tamén horizontal é, obviamente, unha anomalía en pleno século XXI. Non imos entrar avaliar en profundidade a situación nos diferentes servizos que conforman o sector pero si vou tentar poñer en axenda a necesidade de atopar unha explicación a este fenómeno, mais aló da cultura patriarcal e a socialización diferencial, que obviamente é a orixe compartida de que exista unha diferenciación xeral no mercado laboral por razón de xénero.

Dentro dos servizos específicos de extinción de incendios e salvamento prodúcese tamén unha distribución irregular no que se refire a presenza de mulleres. Propoñemos abordalo como unha segregación horizontal atendendo á tipoloxía de servizos que atopamos na estrutura galega de emerxencias, xa que, no propio imaxinario interno do sector, os diferentes tipos de xestión fan que uns servizos ou outros sexan mellor valorados profesionalmente que outros. Ser bombeiro ou bombeira significa pertencer á rede de parques das cidades ou aos comarcais dos consorcios, mentras que o resto de servizos (forestais, GES ou servizos municipais de concellos pequenos) teñen outra percepción no gremio, e isto reflíctese no acceso á mulleres, sendo estes últimos nos que están mais incorporadas, e os primeiros moito mais inaccesibles. Sen entrar en mais detalle, a necesidade dunha regulación común evitaría estas diferencias que parten do tipo de xestión e xeran diferencias de condicións. Desgrazadamente, como acontece na xeralidade do emprego, as mulleres teñen mais complicado o acceso alá onde o traballo está mellor valorado social e corporativamente e, polo tanto, tamén economicamente.

O primeiro que se fala cando se aborda o tema é a necesidade de ter unhas determinadas condicións físicas. Obviamente trátase dunha profesión na que, entre outras cousas, fai falta ter boa forma física, pero non só velocidade, forza e resistencia, tamén coordinación, equilibrio, flexibilidade. Preguntámonos: é necesario ser quen máis forza, máis velocidade e máis resistencia teña? Ou trátase de ter un perfil integral que combine cualidades físicas e non físicas? Se algo temos aprendido nestes anos é que o traballo de rescate de persoas en emerxencias ou a loita e control do lume ou outras incidencias, dependen de contar con bos equipos humanos (ademais dos materiais), que cada vez establecen mínimos mais numerosos para abordar as intervencións, equipos que se complementan en habilidades e, sobre todo, que se coordinan entre eles, que se entenden: teñen a vida doutras persoas, e a súa propia, en risco, teñen que confiar no seu equipo.

Ao final as probas de acceso son trámites que deben garantir o acceso do persoal baixo os criterios de igualdade, mérito e capacidade, pero non hai estándares aínda definidos, o único estándar parece ser que as probas están pensadas para manter a masculinización da profesión, pensadas por homes e para homes, baseados nas estruturas corporais dos home.