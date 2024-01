Profesor Mayor, parabéns

Delito

de silencio.

Tenemos que convertirnos

en la voz

de la gente

silenciada...

Que nadie que sepa hablar

siga callado.

O 27 de Xaneiro, o admirado profesor Mayor Zaragoza cumprirá 90 anos. Poucas persoas influíron tanto en min. Coñecino persoalmente no ano 2000, hai xa, polo tanto, 24 anos. Antes, por suposto, sabía da súa variada e riquísima traxectoria: bioquímico, investigador, docente, reitor, ministro de educación, poeta.., pero foi cando accedeu a Director Xeral da UNESCO (1987-1999) cando comecei a seguir -con máis detalle- o seu discurso educativo e humanista. Foi tamén cando decidín subscribirme a El Correo de la UNESCO, a revista na que D. Federico escribía magníficos editoriais.

Nos seus dous mandatos como máxima autoridade da UNESCO, e mesmo antes, como Director Xeral Adxunto de Amadou Mahtar M’Bow, a súa pegada foi moi relevante, lémbrano ben en París os traballadores e traballadoras da Organización da Educación, a Ciencia e a Cultura das Nacións Unidas. Tiven ocasión de comprobalo e velo cos meus propios ollos na homenaxe que lle tributaron con motivo do seu 80 aniversario. O afecto, o cariño e o agradecemento eran tan evidentes como as bágoas dalgunhas persoas. A súa lembranza perduraba despois de tantos anos....

Comentei con anterioridade que o coñecín persoalmente no ano 2000. Con esta perspectiva falo e escribo. A súa biografía e inmenso currículo son ben coñecidos e non é necesario reiteralo, calquera pode atopalo facilmente. Antes, desde finais dos '80, como Presidente do Seminario Galego de Educación para a Paz, remitíalle a París, un exemplar das publicacións que realizábamos, particularmente, algunhas Unidades Didácticas sobre os distintos aspectos da Educación para a Paz e os Dereitos Humanos. E no ano 2.000, cando decidiu voluntariamente non aspirar a un terceiro mandato regresou a España e creou en Madrid a Fundación Cultura de Paz, que aínda preside. Entón atrevinme a chamalo. Con "Sapere aude", “atrévete a saber”, aquel dito que descubriu en Oxford e que reitera nas súas conferencias, el fai un xogo dicindo que ademais de atreverse a saber tamén convén, "saber atreverse". E, claro, seguín as súas verbas. Atrevinme. Chameino para que viñera a Santiago de Compostela a inaugurar os Encontros Anuais que organizábamos sobre Educación para a Paz desde mediados dos anos ‘80. Foi o mellor que puiden facer. Cambiou a miña vida. Respondeu afirmativamente a aquel humilde convite coa amabilidade e xenerosidade que o caracterizan. Veu a Santiago acompañado da súa muller, Cheles, bioquímica e farmacéutica como él, pero... "con mellores notas" tal e como gusta matizar.