Propaganda de Guerra Fría

Pero en España o caso máis rechamante é o dos programas conducidos polo publicista e showman Risto Mejide (que non xornalista) que teñen unha certa obsesión coa manipulación mediática do “Kremlin” respecto desta crise. Mentras en España a información dos medios na súa grande maioría perverten a realidade, minten, difunden bulos ou reproducen en artigos xornalísticos informes elaborados pola OTAN (onde EEUU, e xuíz e parte) o problema é o que publican os medios rusos, nomeadamente Rusia Today e Sputnik Mundo.

No caso deste último medio, o ataque estivo personado no xornalista Victor Ternovsky, que foi acusado no nomeado programa de “xornalista de Sputnik sinalado pola Comisión Europea por difundir desinformacións”. Unha mágoa que Risto Mejide non sexa tan valiente con xornalistas españois condeados por mentir e publicar fake news como Eduardo Inda o Javier Negre, e medios de comunicación en España que son auténticos voceiros das fake news (La Razón, OK Diario, Libertad Digital…).

Non contentos con tentar humillar e difamar a un profesional do xornalismo (con modos de banda de “macarras”), censuraron ao propio xornalista cortando abruptamente a conexión, no momento da contra argumentación, vendo que o programa estaba a quedar en evidencia ante as razóns do propio xornalista.

Sen dúbida estamos nunha sociedade da desinformación na que, como aparece na obra “La sociedad de la información” de Manuel Castells, actualmente o poder (o capital) xa non busca en primeiro lugar controlar os recursos naturais, senón o fluxo de información, e así condicionar a opinión para aqueles intereses más convenientes ao poder. En España o control dos medios de comunicación en reducidas mans (con aparente pluralidade) fai que a información que reproduzan estes medios sexa case a mesma e respostan a uns mesmos intereses e coordenadas.