Protección de menores: o silencio dos cordeiros

As personas menores que chegan ao sistema de protección precisan moito máis ca seguridade física: precisan espazo simbólico, tempo sostido, referentes estables que poidan acompañar os seus procesos sen ser engulidos pola urxencia.

O silencio convértese así nun síntoma colectivo. Silencio dos nenos e nenas, que aprenden axiña a non molestar, ou a que molestar é o único xeito de ser vistos. Silencio dos profesionais, que saben máis do que poden decir e ós que rara vez damos voz. Silencio dunha sociedade que non pregunta, mentres todo quede “baixo control”. Pero, como sabemos desde a clínica, o que non se di non desaparece: simplemente retorna doutra maneira. Fugas, agresións, peches, síntomas, baixas laborais. Non so como falla individual, senón como efecto dun modelo que non ofrece lugar ao suxeito.

Protexer non pode ser só tutelar. Protexer é ofrecer humanidade, presenza, sostemento afectivo e psíquico. E para iso, os profesionais precisan algo que non sempre teñen: tempo, formación, recoñecemento, espazos de supervisión e descanso. Sen coidados institucionais non hai coidados reais.

O silencio dos cordeiros non é un problema de voces que non falan, senón de oídos que non escoitan. Mentres non cuestionemos o marco que condiciona a intervención, seguiremos atrapados nun círculo no que todos —nenos, profesionais e sociedade— acabamos feridos. Falar é un acto de responsabilidade. Escoitar, unha forma de reparación.