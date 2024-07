Proxecto Altri e asma bronquial

Estudo de impacto ambiental de Altri

Nun radio de 5 km de Palas de Rei residen 1.548 nenos e nenas de 0-15 anos e 6.402 nun radio de 20 km. Unha estimación aproximada permítenos sospeitar que polo menos uns 600 padecen asma bronquial na actualidade

Pola sua banda, a normativa á que se acolle o EIA do proxecto ALTRI (9), que está datado en outubro de 2023, cita 132 normas, recomendacións, acordos, directivas, leis, decretos, etc. da Unión Europea e outros organismos internacionais, do Estado Español e da Xunta de Galicia, debendo suliñarse que se omiten as recomendacións da OMS de 2021, anteriormente citadas (5) das que recollemos os seguintes parágrafos:

“Calculase que cada ano a exposición á contaminación do aire causa 7 millóns de mortes prematuras e provoca a perda de outros tantos ou máis millón de anos de vida saudable. Nos nenos, isto podería supor unha redución do crecemento e da función pulmonar, infeccións respiratorias e agravamento da asma. Nos adultos, a cardiopatía isquémica e os accidentes cerebrovasculares son as causas máis comúns de morte prematura atribuíble á contaminación do aire exterior, e tamén están aparecendo probas de outros efectos como diabetes e enfermidades neurodexenerativas. Isto sitúa a carga de morbilidade atribuíble á contaminación do aire no mesmo nivel que outros importantes riscos para a saúde a nivel mundial, como la dieta malsá e o tabaquismo”.

“As novas directrices da OMS recomendan niveis de calidade do aire respecto de seis contaminantes para os que se dispón dos datos máis recentes en canto aos seus efectos sobre a saúde. Cando se actúa sobre estes contaminantes clásicos —partículas en suspensión (PM), ozono (O₃), dióxido de nitróxeno (NO₂), dióxido de xofre (SO₂) e monóxido de carbono (CO)—, tamén se incide en outros contaminantes prexudiciais.

“Os riscos para a saúde asociados ás partículas en suspensión de diámetro igual ou inferior a 10 e 2,5 micras (µm) (PM₁₀ e PM₂,₅, respectivamente) son de especial relevancia para a saúde pública. Tanto as PM₂,₅ como as PM₁₀ son capaces de penetrar profundamente nos pulmóns, pero as PM₂,₅ poden incluso entrar no torrente sanguíneo, o que afecta principalmente ao sistema cardiovascular e respiratorio, así como a outros órganos. Aas PM son xeradas principalmente pola combustión de combustibles en diferentes sectores, como no transporte, na enerxía, nos fogares, na industria e na agricultura. No 2013, a contaminación do aire exterior e as partículas en suspensión foron clasificadas como canceríxenas polo Centro Internacional de Investigacións sobre Cancro (CIIC) da OMS”.