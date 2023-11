Pulso cívico ou pulsión populista

España non rompe, pois é un bo negocio.

Basta con ler o acordo entre PSOE e Junts para que quede claro que a cuestión non foi nunca a independencia nin a soberanía. O seu contido queda, respecto diso, en meras declaracións interpretables ao gusto de cada parte. O tema é, e foi, a amnistía (para resolver a situación dalgúns implicados en corrupción política e económica) e financiamento (para ter máis cartos para seguir malversando).

No paquete de acordos entre PSOE e Junts con ser a amnistía un tema urxente, non deberiamos perder de vista os temas importantes (económicos). O agasallo da quita á débeda pública da Generalitat, unicamente imputable á mala xestión e a corrupción, cando non prevaricación, das autoridades catalás; ímola a pagar os cidadáns doutras comunidades na nosa asistencia sanitaria, calidade educativa ou melloras de infraestruturas públicas, igual de necesitadas que as de Catalunya. Os sucesivos déficits orzamentarios da Generalitat non deberan ser motivo de axudas ou vantaxes fiscais, tendo en conta que foi a comunidade que máis necesitou dos fondos FLA - 73.110 millóns de euros -, senón dunha auditoría integral para saber realmente o porqué deste desequilibrio nunha comunidade que non é precisamente exemplar nos seus servizos públicos.

E chegados a este punto, non debéramos deixarnos distraer coas árbores. Soamente observados o bosque ao completo chegamos á conclusión que en realidade o tema é o uso e abuso que unha elite ten feito do autogoberno desde o inicio da súa andaina. As concesións orzamentarias e a amnistía teñen, desde esa perspectiva, que ver coa impunidade e a corrupción política e económica.