Putin é culpábel

Unha orixe común, un desenvolvemento ucraino subordinado a Moscova.

As actuais Rusia, Belarus e Ucrania naceron do Rus de Kyiv, fundado na segunda metade do século IX polo varego de orixe escandinava Rurik. A Rus de Kyiv constituiu o principal Estado eslavo na Europa oriental até a súa destrución pola invasión dos mongois no 1246. Despois, a sé do Patriarca de Kyiv pasou á actual Rusia, primeiro a Wladimir e despois a Moscova, gobernado como principado por descendentes de Rurik até a chegada dos Romanov a primeiros do século XVII. Nestes anos o principado cconverteuse en tsarato de Moscova, para se converter no Imperio ruso co tsar Pedro, fundador de San Petersburgo, a primeiros do século XVIII.

Nese século XVIII comezou a política tsariana de rusificación de Ucrania, moi potenciada na segunda metade do século XIX por unha nova ondada imperialista que abrangueu tamén Finlandia, Suecia, Lituania, Letonia e Estonia, chegando negar o Goberno ruso a existencia dunha lingua ucraina (1863) e prohibir a impresión de novos libros nesa lingua (1876).

O nacionalismo ucraino xurde a finais do século XIX e primeiros do século XX como reacción defensiva e popular, diante desta opresión rusificadora e da traizón das elites ucrainas, totalmente rusificadas na altura. Deste xeito, logo da caída do Imperio ruso proclamouse a República popular de Ucrania, que reacticvou o sentimeento nacional e o autoaprezo pola lingua do País. Porén entre a república polaca de Pilsudski (que anexou parte da Ucraina occidental) e os bolcheviques liquidaron esta experiencia de goberno democrático.

A nova República Socialista Soviética de Ucrania (1922) foi cofundadora da URSS e remaneceu dirixida até 1932-33 por bolcheviques ucrainos defensores da autonomía do país e a oficialidade e prestixiamento da súa lingua. Mais esta política foi revertida polas purgas de Stalin entre 1932 e 1933, que decidiu apostar pola rusificación dende a consideración do nacionalismo ucraino (de orixe esencialmente popular, como xa dixemos) como “burgués”. Este proceso coincide históricamente coa morte por fame de millóns (uns catro millóns, segundo avaliacións conservadoras) de persoas ucrainas, privadas de alimento por requisas do Goberno de Moscova nun proceso políticamente consentido (o chamado Holodomor) que tiña por obxectivo oficial a colectivización da rica agricultura ucraina.