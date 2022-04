Putin o neoliberalismo e a cegueira

De acordo co informe de Global Wealth Report, Rusia, agora, caracterízase por ser un dos países co máis elevado nivel de desigualdade de ingresos no mundo. En todo o mundo os multimillonarios representan 1% a 2% da riqueza dos fogares; hoxe, en Rusia, 110 multimillonarios posúen 35% do total da riqueza do país. A transformación social posterior ao capitalismo de estado creou nun polo un exército industrial de reserva barato e no outro, unha “clase compradora”. Isto non é outra cousa que a implantación do subdesarrollo. Podemos falar tamén de como se fixo a transición económica, deseñada en segredo por economistas estadounidenses, especialistas da Universidade de Harvard estreitamente ligados ao goberno de EEUU, e foron implantadas en Rusia a través do dirixente Anatoli Chubáis e o seu clan político. Os economistas neoliberais Jeffrey Sachs e Andrei Shleifer e o xurista Jonathan Hai exerceron unha influencia na política económica de Rusia sen precedentes nun Estado independente: os conselleiros estadounidenses, nomeados para iso pola administración do presidente Clinton, elaboraron as medidas políticas con Gaidar, Chubáis e os seus colegas, que despois se incluían nos decretos presidenciais. Cada resolución económica significativa da presidencia de Yeltsin foi levada a cabo dese modo. O Parlamento foi deixado de lado. O Estado gañou polas privatizacións menos do 5% do prezo de mercado do seu antigo patrimonio. Vendéronse por un valor de entre vinte e trinta veces por baixo do seu prezo. A esencia social das privatizacións foi evidente: tratouse dunha expropiación de dereitos da inmensa maioría dos rusos en beneficio dunha nova clase de propietarios conformada por parte da burocracia, xente instruída e criminais. Por tanto podemos afirmar que con Yeltsin empezou algo que xa predixo Troski no seu escrito de 1936 “A revolución traizoada” e que non era outra cousa que de non mediar unha revolución socialista universal Rusia volvería aos brazos do capitalismo.