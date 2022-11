Qatar, a perla do mundial

A baixa cifra de mulleres débese a que só un 12% da poboación é qatarí. O resto son expatriados, homes que deixaron as familias en India, Paquistán e Bangladesh, sobre todo, e que traballan na construción, na limpeza e na agricultura

As ondas de area que formaron esta illa de dunas permanecen intactas baixo o manto de cemento que alfombra a capital, Doha. Esta, fronteira artificial entre o deserto e a auga, entre pasado e futuro, acubilla nacións enteiras que silencia co benestar do pan e o fútbol, unha fe que une e separa, e que aperta o presente co mantra do gol e os hurras do 80% da xente que vive no país, a maioría turistas con visado para traballar e sen tempo para viaxar nin indagar como crece o céspede natural en estadios de fútbol artificiais.

As carreiras de cabalos e as de camelos, amais da cetraría, son os deportes tradicionais desta península arábiga. Con todo, as novas xeracións semellan máis interesadas no fútbol e en toda a pompa e boato que adorna o país este ano, e que xira en ao redor deste deporte. Grazas a el, as estradas que unen a capital co resto do país convertéronse en oasis onde florecen estadios de fútbol e verxeis de cemento que dan a benvida ao Mundial. O espectáculo está servido, comeza unha nova era.