Que aconteceu cos 180 días?

Ante o importante xiro legal dado no ano 2018, resulta relevante, desde a perspectiva dos pacientes e usuarios, aclarar como está regulada actualmente esta materia no ámbito desta Comunidade Autónoma, e como estamos sendo vítimas dun importante retroceso de dereitos respecto ao marco legal anterior

Antes de nada, debemos tamén aclarar o equívoco comunmente aceptado de que ata o ano 2018 existía un tempo máximo de espera para o acceso a todo tipo de atención sanitaria especializada. Nada mais lonxe da realidade. O Decreto autonómico 104, de 6 de maio de 2015, que estivo en vigor ata xaneiro de 2018, tan só garantía o tempo máximo de acceso para as intervencións cirúrxicas. En canto ás consultas externas, a Orde da Consellería de Sanidade, de 13 de xullo de 2004, aínda en vigor, regula o sistema de información e control da demanda de actividade programada de consultas externas médicas, sen establecer un sistema de garantías de atención en tempos máximos previamente establecidos. Respecto das probas diagnósticas ou terapéuticas, nunca existiu normativa regulamentaria que establecera os procedementos, sistemas e réxime de atención. Como veremos a continuación, o novo marco xurídico regula os tempos máximos de acceso a cirurxías, consultas externas e probas diagnósticas pero tan só para determinados casos.

Coa entrada en vigor, no ano 2014, da Lei 12/2013, de 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias e, posteriormente, no ano 2018, do Decreto 105/2017, do 28 de setembro de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias públicas, non só non se mellorou o réxime de garantías na asistencia especializada, ampliándoa a consultas externas e probas diagnósticas, senón que se levou a cabo a demolición do dereito universal a un tempo máximo de espera para unha intervención cirúrxica, con independencia da doenza.