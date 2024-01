Que che trouxeron os Reis?

Iolanda non escribe mensaxes no WhatsApp porque non ten amigos rexistrados. Para ela as festas do Nadal forman parte da bagaxe que se foi estiñando no pendello da insignificancia. Se dela dependese, eses días non figurarían nos almanaques, porque a finxida felicidade colectiva nunca –ou case nunca– estivo ao seu alcance. Malia todo, nin sequera Iolanda pode ficar fóra do pezuño dos tempos. Na véspera do Día de Reis, Iolanda saíu da casa sen almorzar, media durmida, aloulada, camiño da caixa de correos para enviar unha ducia de postais. Dubidou un instante e finalmente gardounas de novo no bolso. Andou cara ao centro de saúde, pois tiña cita ás 10:15, para renovar a receita do Alprazolam. Sabía ben que ese trámite se debía amañar por teléfono mais, nesta ocasión, decidiu facelo de forma presencial, ao sentir o teimudo proído de comunicarse con algún semellante. E, claro, lembrouse da súa médica de cabeceira, utilizando o pretexto do ansiolítico.