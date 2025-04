Que define o estado plurinacional?

Con bo criterio Màs rexeitou que o estado español fose federal ou quasifederal, nomeadamente pola falla dunha blindaxe competencial, dun veto a que o estado limite a medio dun árbitro caseiro como o Tribunal Constitucional o ámbito de autonomía recoñecido estatutariamente. A esta chata cumpriría engadirlles á da falla dun poder xudicial galego, catalán ou vasco (como teñen os EUA, Canadá, Suiza, Australia ou Alemaña) , a da falla dun Tribunal Constitucional de elección paritaria entre o Poder estatal e os Poderes das nacións sen Estado e a total exención de inmisións estatais na organización territorial e gobernanza local de Galicia e das outras nacións do Estado.

Velaí que o estado plurinacional sexa unha proposta soberanista que, partindo do dereito a decidir, propoña un réxime de cosoberanía operante tamén no nível europeo e ben afastado de propostas arredistas

Mais, de se reformar o estado para introducir as devanditas reformas para introducir todas as ferramentas federais estaremos diante dun estado plurinacional? Pois cómpre dicir que esas reformas son precisas, mais non serían abondas. No caso do estado español, a plurinacionalidade recoñeceríase ,canda as devanditas reformas federais, introducindo tamén elementos de clara cosoberanía confederal. No caso de Galicia as cuestións de lingua e política lingüística, cultura e políticas culturais, Dereito Civil galego e máis réxime e gobernanza locais e organización territorial haberían ser recoñecidas da competencia exclusiva e excluínte do Poder Galego, de xeito que O Poder estatal non puidese actuar nese perímetro de xeito ningún. Ademais, o outro elemento confederal, canda ese núcleo competencial exclusivo e excluínte, habería ser o de termos a chave da caixa (en aqueladas verbas da líder do BNG, Ana Pontón), é dicir o recoñecemento da plena capacidade na xestión, recadación, liquidación e inspección dos tributos todos para o Poder Galego, que habería liquidar a cota correspondente polos servizos que desenvolve no noso territorio o estado, como lle liquidan adoito Euskadi e Nafarroa sen que por iso rematara o mundo nin caeran doentes as xentes deses territorio, senón que pola contra adoitan desfrutar de máis benestar ca nós.

Velaí que o estado plurinacional sexa unha proposta soberanista que, partindo do dereito a decidir, propoña un réxime de cosoberanía operante tamén no nível europeo e ben afastado de propostas arredistas. Claro é que, como escribiu Castelao no exilio arxentino, a continúa negación dos dereitos nacionais e do dereito ao benestar de Galicia- ou de Catalunya-xera desafección e desconfianza sobre a posibilidade dunha fórmula de cosoberanía que mesmo, na opinión de Quintana, melloraría moi substancialmente a calidade democrática e das liberdades no conxunto do estado.