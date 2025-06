Que é democracia? E ti mo preguntas? Democracia es ti

Tentei comparar no parágrafo anterior dous personaxes que pouco máis teñen en común que pertencer á raza humana e respirar no mesmo planeta. Teño claro que un é un ególatra detestable a quen lle importas ti o mesmo que o planeta enteiro, pois non existes mentres non te entrometas no seu camiño e non poda usarte e manipularte. O outro, podemos chamalo idealista, sabe que non está só e teno integrado nos seus xenes, polo que te considera aínda que non te coñeza e mesmo aínda que moitas veces saiba, co fastidio e contradicións internas correspondentes, que terá que enfrontarse a ti para ter o mellor para todos.

As imaxes que se pretenden nunca reflicten exactamente a realidade, e deixan fóra unha ampla gama intermedia. Pero dan iso, unha imaxe, que podemos manexar mentalmente para facernos cargo da situación. Para facérmonos nós, e non deixar 'a situación' en mans doutros, como se foramos seres privados do noso eu, viviramos nos 'mundos de yupi' de propagandas e desinformacións diversas, ou como se puidéramos illarnos nunha burbulla na que, á nosa escala, mandar como o presidente norteamericano ou calquera dictadorciño á súa escala particular.