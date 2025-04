Que futuro lles depara ás frondosas autóctonas en Galicia?

Situación actual

Os instrumentos de xestión forestal nas masas de frondosas autóctonas son practicamente inexistentes en Galicia, polo que se podería dicir que todo está por facer, propoñer e comprobar

Da totalidade do monte privado individual en Galicia, 1,28 millóns de ha, o 98,2% son de propiedade descoñecida ou dubidosa segundo reflíctese no 4º Inventario Forestal Nacional (IFN4).

A superficie de bosques de frondosas autóctonas existente en Galicia estímase nunhas 170.000 ha conforme aos criterios da FAO, que considera como bosque as superficies continuas superiores a 0,5 ha. Unha característica común destas masas é que moitas delas quedaron recluídas en lugares con dificultade de asentamento para outros usos agrogandeiros.

A Rede Natura 2000 (RN2000) de Galicia confórmana 16 zonas de especial protección das aves (ZEPA) e 59 zonas de especial conservación (ZEC). Ten unha superficie total de 389.736 ha e, de conformidade co Inventario Forestal Continuo de Galicia (IFCG), un 24,6 % (95.900 ha) está ocupada con formacións arbóreas de frondosas autóctonas. A xestión destas frondosas presenta maiores condicionantes, debido a que convén manter unha dinámica natural dos propios ecosistemas.

Os instrumentos de xestión forestal nas masas de frondosas autóctonas son practicamente inexistentes en Galicia, polo que se podería dicir que todo está por facer, propoñer e comprobar.

No ano 2024 as curtas de frondosas autóctonas, segundo o sistema de indicadores da administración forestal, ascenderon a 274.640 m³ en terreos de xestión privada, que supoñen o 2,92 % do total de curtas, e por especies destacan 150.000 m3 de carballo, 35.000 de bidueiro e 30.000 de castiñeiro, e a 2.310 m³ en montes de xestión pública, que supoñen 0,82 % do total de curtas. En consecuencia, a proporción de curtas de frondosas é practicamente inexistente, tanto polo gran peso que teñen as especies de alta produtividade como polo tipo de contrato (convenios e consorcios) que teñen os montes de xestión pública, os cales se basean na produción de madeira con especies de crecemento rápida.

A orixe predominante destas formacións é natural, o IFCG tan só considera de orixe artificial (por semente ou plantación) o 13 % das parcelas inventariadas.