Análise da estratexia para o fomento da xestión activa das masas de frondosas en Galicia

Estado actual das masas de frondosas en Galicia

Na actualidade segundo os criterios da FAO, a superficie de bosques de frondosas existente en Galicia estímase nunhas 170.000 ha. É característico que moitas destas masas quedaron recluídas en lugares con dificultade para outros usos agrogandeiros

Na actualidade segundo os criterios da FAO, a superficie de bosques de frondosas existente en Galicia estímase nunhas 170.000 ha. Aínda que o avance do IFCG (2023) indica a presenza de 572.995 ha de arboredo de frondosas. A FAO considera como bosque as superficies continuas superiores ás 0,5 ha; en Galicia o 56 % das parcelas catastrais cubertas por arboredo de frondosas teñen unhas superficie inferior ás 0,5 ha, segundo a información elaborada pola Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra ao aplicar imaxes en formato ráster, con píxeles de 10 x 10 m, inferiores ás empregadas polo MFE que son parcelas de 1 ha.

É característico que moitas destas masas quedaron recluídas en lugares con dificultade para outros usos agrogandeiros. Moitas especies, como os carballos, demoucáronse periodicamente para a obtención de leñas, e para a construción rural e o mercado de madeira (travesas do ferrocarril, industria naval...), extraéndose os mellores pés.

Os instrumentos de xestión forestal nas masas de frondosas en Galicia son practicamente inexistentes, polo que todo está por facer, propoñer e testar. Un primeiro dato relevante é que case o 20 % das subparcelas están en aparente abandono, e hai un 9 % de xestión orientada á protección/conservación.

Estas masas teñen uns desenvolvementos e portes deficientes e en consecuencia os seus produtos teñen unhas características inferiores co que se utilizarán como leñas. As formas selvícolas existentes son as de monte baixo e medio, que supoñen un proceso de selección xenética regresiva.

As avaliacións máis recentes de existencias realizáronse no marco de IFN4 (ano 2009), e son de 50 millóns de m3, dos que 22,8 procederían de carballeiras e 8,4 de reboleiras, estes datos aparecen no documento de diagnóstico da revisión do Plan forestal de Galicia (Xunta de Galicia, 2018). Estas son esenciais para deseñar uns obxectivos co fin de obter unha taxa de aproveitamento que asegure a sustentabilidade do recurso. Estímase un crecemento de 2 M m3 anuais, e a taxa de aproveitamento está ao redor do 15 %, moi lonxe do 70 % habitual noutros países europeos, co que é un recurso pouco aproveitado e as súas existencias están a aumentar.

Segundo o sistema de indicadores da administración forestal, creado en aplicación do art. 103 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, no ano 2024 as curtas de frondosas en terreos de xestión privada ascenderon a 274.640 m³ (tendo en conta tanto caducifolias como perennifolias, pero excluíndo o eucalipto), fronte aos 3,4 M de piñeiro (1,7 pinaster, 1,6 radiata e 0,1 sylvestris) e os 5,2 M de eucalipto (2,4 glóbulus e 2,8 nitens), é dicir, dun total de 9,39 M m³, os aproveitamentos de frondosas supoñen un 2,92 % do total de curtas. Por especies, 150.000 m3 son de carballo, 35.000 de bidueiro e 30.000 de castiñeiro.

Nas curtas en montes de xestión pública (281.900 m³ en total en 2024), a proporción de frondosas é practicamente inexistente (2.310 m³), o 0,82 %, consecuencia do tipo de contrato que teñen baseados por unha banda para os convenios na Lei 5/1977, do 4 de xaneiro, de Fomento de Produción Forestal e o seu regulamento aprobado polo Real Decreto 1279/1978, do 2 de maio, polo que se aproba o Regulamento para a aplicación da Lei 5/1977, do 4 de xaneiro, de Fomento de Produción Forestal e os consorcios na Lei do 10 de marzo de 1941 sobre o Patrimonio Forestal do Estado. A premisa destes contratos é a produción de madeira.

A porcentaxe máis alta de aproveitamento son as leñas, que se lle asigna a algo máis dun 40 % das subparcelas, moitas veces de maneira combinada coa obtención de madeira de serra. Este feito redunda no interese de esquemas de xestión que combinen a produción a curto prazo de leñas e de madeira de serra a máis longo prazo (modelos QR2 e QP1). É indicativo a obtención de madeira de calidade en frondosas autóctonas, cando menos en boas estacións (modelos PA1, PFMV e SEF).