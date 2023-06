Que longa é a noite e que fugaz é a luz!

Hai tanta luz aparente! Mais as horas dos días como este alónganse para deixarse atoldar pola escuridade dos nubarróns, para que ninguén fale das desgrazas humanas que se repiten a diario. Uns e outros deciden –ou decidimos– que o acontecido nas pacíficas augas do Mediterráneo fique arquivado nesa discreta esquina da alma onde nunca se limpa o po, ese lugar da memoria situado nos podredoiros que reservamos para agochar as preocupacións e as perversidades, o chanzo escuro onde imos almacenando os asuntos que, malia ser de suma importancia, sempre os acabamos cualificando de irrelevantes. Os que mangonean os nosos sentires e pareceres saben ben como embobarnos para que non perdamos o tempo pensando nas cousas serias, enchendo de parvadas e trangalladas as páxinas dos xornais, as emisoras da radio e as pantallas das televisións que, como papahostias adestrados, engulimos sen inmutarnos.