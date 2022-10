Que malos son os outros! Sátira? Ironía?

Que non se interprete mal: non, non son malas as súas ideas ou opinións, métodos, querencias ou desexos, senón eles (e elas, claro).

Así non fai falta argumentar. Para que argumentar, ou tentar negociar, ou outras “cousas desas”, antiguallas da evolución, do pasado? Non, o malo son as persoas, as malas. Iso simplifica as cousas: ante as persoas, só cabe reconvertilas como sexa. Iso, se nos sentimos benignos. Que me contradí en algo? É que é malo, que ten a maldade metida no corpo, que me está a facer mal. E como malo que é, como me está a facer mal, teño dereitos (a máis dos propios, outros sobre el), do insulto a negarlle o pan e a auga.