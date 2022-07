Que nos sorprende da tristura da mocidade?

Comezo este escrito aínda baixo os síntomas de Covid. Non nos atacou de forma grave, pero si tivemos febre alta, dor de cabeza, cansazo e no caso do meu fillo maior, tamén vómitos. Ao principio pensamos que sería unha gastroenterite, pero o test deu positivo. En realidade o que fose daba igual: o profesorado avisara meses atrás que non ía aceptar máis xustificantes médicos. O meu fillo, e seis ou sete compañeiras e compañeiros máis, fixeron os exames finais do ESO entre febre e vómitos por medo a non pasar de curso. “Presentan ducias de xustificantes –argumentaron desde o centro– . Se non o cortamos, non vén ninguén a clase”.

Que nos sorprende da alarmante situación da saúde –ou falta de saúde– da mocidade? Artigos recentes falan de que máis da metade pensou en quitarse a vida no último ano, do efecto da pandemia nestas idades, do colapso da saúde mental, do aumento dos protocolos de suicidio en colexios e institutos… E entón, algunhas persoas –menos das que deberían– levan as mans á cabeza. Como chegamos a isto? Será que dámos todo feito á mocidade, que non tolera a frustración, que son de cristal, será a pandemia…? Non, a pandemia maltratou a mocidade, sen dúbida: esqueceuna por completo e obrigouna a seguir coma se nada ao tempo que a responsabilizaba dos brotes de maneira inxustificada. Pero todo ese maltrato xa estaba aí, desde moito antes.

Quizá o que realmente nos sorprende é mirar á mocidade aos ollos, poñernos no seu lugar, algo que en realidade nunca fixemos.

As familias

Na casa sempre falamos moito, e agora, tamén. A maioría das amizades do meu fillo sorpréndense: falar coas súas familias é algo que non existe como posibilidade. E menos sobre temas íntimos e importantes

Son nai dun adolescente e coñezo unha manchea máis: as súas amizades. Sei dalgunhas das súas opinións, das súas preocupacións, dos seus descubrimentos... Na casa sempre falamos moito, e agora, tamén. A maioría das amizades do meu fillo sorpréndense: falar coas súas familias é algo que non existe como posibilidade. E menos sobre temas íntimos e importantes. A min tamén me custa falar con algunhas nais e pais. Nas reunións do instituto a maioría pide man dura, que metan aos mozos en cintura… Falan das súas propias crianzas con desafecto, coma se non sentisen amor por elas. Preocúpame, pero non teño moitas persoas con quen partillar as miñas reflexións: a maioría da miña xeración ou non ten crianzas ou as teñen de pouca idade… O instituto aínda fica moi lonxe e das adolescencias saben de oídas. Nun país onde non nacen crianzas non hai trato entre xeracións, non adoitamos saber que é unha crianza nin cales son as súas necesidades: o habitual é que a primeira que tratemos sexa a propia – no caso de sermos nais e pais, alá polos trinta e tantos– e iso se podemos dedicarlle atención despois dos horarios maratonianos de traballo.

Hai uns anos tratei de organizar un grupo de familias de adolescentes no Centro Sociocultural de Conxo. Non tiven moito éxito. A diferenza dos espazos de encontro para mulleres embarazadas, lactantes e nos primeiros anos de crianza, nada existe ao aproximarse á puberdade. Seica non son necesarios os grupos de crianza de adolescentes? Eu creo que si, e moito… pero para entón moitas familias xa consideran os/as fillos/as criados/as, non teñen tempo, prefiren dedicarse a outra cousa, ou só acoden a encontros sobre sexualidade, adiccións e videoxogos. Que non está mal, aínda que a adolescencia sexa moito máis ca iso.