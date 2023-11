Que o urgente nom nos impeça falar do importante: O BNG e a emergência climática

No segundo aniversário da XVII Assembleia Nacional do BNG celebrada na Corunha o 7 de novembro de 2021, resgato a minha intervençom perante a militância congregada no Coliseum no debate de totalidade dos textos

Hoje, no segundo aniversário da XVII Assembleia Nacional do BNG celebrada na Corunha o 7 de novembro de 2021, resgato a minha intervençom perante a militância congregada no Coliseum no debate de totalidade dos textos. Sendo consciente de que o debate nom é público, partilho este breve discurso sempre com a vontade de contribuir a melhorar a nossa intervençom política e a construir umha organizaçom mais forte.

Com esta intervençom, quero alertar sobre a urgência na adoçom de linhas políticas adequadas para enfrentar a crise climática que estamos a sofrer. Como organizaçom, devemos elaborar um discurso valente, coerente e construído coletivamente sobre a crise climática e ambiental. Necessariamente devemos defender a rutura com o atual modelo de produçom e consumo – e acredito que todos os aqui presentes concordamos que o modelo atual está esgotado– e integrar a defensa do nosso território com o necessário planejamento dos modelos energético, alimentar e industrial; no contexto de umha Galiza submetida a umha ofensiva colonial pola extraçom de nossos recursos naturais.

Nesta linha, o BNG apresentou uma estratégia ambiental neste mesmo ano, no âmbito da campanha "O futuro de Galiza é verde", incluindo linhas bastante avançadas em sete grandes áreas de atuaçom, que abrangiam: biodiversidade, energia, agenda urbana, mobilidade, ciclo da água, resíduos e bioeconomia. Em relaçom a essas medidas, a organizaçom acredita que "A emerxencia ambiental e climática é máis evidente así como a necesidade de afrontalas con solucións propias e con criterios de equidade e xustiza social". Nada em contra.

Entom, qual é o problema? Pois que a soluçom à emergência climática nom vai chegar simplesmente com a mudança dumhas tecnologias contaminantes por outras supostamente mais limpas. Um assunto desta importância estrutural deveria ser objeto de socializaçom entre as bases e de debate entre toda a militância da fronte. O BNG precisa promover o debate com urgência, já que atualmente somos abertamente contraditórios na defensa dessa “Galiza verde” ou incluso na nossa atuaçom institucional entre diferentes localidades do país. Precisamos de um modelo nacional adaptado à nossa realidade, mas é necessário um debate de longo prazo, porque as linhas de atuaçom certamente afetarám o futuro da nossa Naçom.