Quen descubriu a quen?

Para máis a colonización foi unidireccional. Castela impuxo os seus costumes, lingua, relixión e goberno sobre unha poboación indíxena reducida á dependencia persoal ou á minoria de idade de feito. Seica Castela non quixo o exterminio dos individuos das poboacións indíxenas, mais si quixo privalos de moitos dereitos e anulalos como membros de cadansúas colectividades culturais e políticas, desprezando as súas relixións, linguas e culturas.

Certo é que este pecado foi común ás colonizacións americana, africana e das Indias Orientais de ingleses, franceses, portugueses e neerlandeses, que mesmo as fixeron peores nalgures. Como tamén as fixeron iguais ou peores os gobernos federal USA e das elites crioulas das repúblicas latinoamericanas do século XIX e parte do XX coas súas políticas de colonización e expulsión das poboacións indíxenas, lexítimas propietarias dos territorios que tentaban colonizar. Tamén anotamos aquí, para cando conveña pasar a conta, a culpa do sultán de Marrocos (devanceiro do actual) e dos xeques alxerinos e tunecinos semiautónomos do Imperio Otomano no escravizamento de centos de milleiros de persoas europeas, secuestradas por piratas nas costas do Continente entre 1500 e 1830, das que moitas morreron nesa escravitude.

Velaí o dereito do anterior presidente mexicano a reclamar do rei de España, sucesor do rei de Castela, unha desculpa histórica, que xa emitiron os Países Baixos a respecto da colonización ou o papa de Roma a respecto da propia evanxelización americana. Mais esta desculpa lle pertencía ao presidente do goberno do estado como director da política exterior estatal e non a emitiu nin dispuxo que o xefe do estado a emitise. Pola contra vetou a presenza española no acto da asunción presidencial de Claudia Sheinbaum á fronte dos Estados Unidos Mexicanos, mentres requiría dos partidos da coalición da investidura omitiren a súa presenza na devandita asunción.

Mais o BNG soubo priorizar os intereses da colonia galega en México e das relacións políticas, empresariais e culturais do noso país coa segunda potencia latinoamericana e Ana Pontón e a eurodeputada Ana Miranda concorreron a esta asunción presidencial malia o inxustificado absentismo do Goberno Sánchez.