Quen nos protexe do Sergas?

Unha boa xogadora non sempre é unha boa adestradora, para mostra o novo Conselleiro Caamaño. Dende a súa chegada ao cargo é máis coñecido polas súas declaracións disonantes que pola adopción de medidas que poidan reverter o estado das cousas. Semella máis interesado en ocultar a situación de mayday da sanidade pública con falsas polémicas, antes que evidenciar que a herdanza que recibe é consecuencia das políticas daqueles que o escolleron para o cargo. Mofarse da definición de saúde recollida pola OMS comparando esta cun orgasmo, banalizar a grave vaga de enfermidades de saúde mental dunha parte da cidadanía, negar a fenda dixital das persoas maiores ou alertar da falla de efectivos na atención primaria, na pediatría ou nas unidades de saúde mental sen explicar as causas, semella máis ben unha estratexia encadeada de bombas de fume para ocultar o desastre e desviar o debate, ademais dunha falta de sensibilidade impropia de alguén que xestiona algo tan vulnerable como a saúde. Semella que para este (i)responsable público resulta moito máis doado sacarlle importancia ás enfermidades da cidadanía antes que ter que dar, por exemplo, os datos de mobilizacións dos servizos de emerxencias do 061 por ameazas, intentos ou suicidios consumados nos últimos anos.

Cómpren alianzas entre profesionais e usuarias para preservar o que é patrimonio de todas. Por todo isto e moito máis, as abaixo asinantes facemos un chamado á participación na manifestación do vindeiro 6 de Abril convocada por SOS, que percorrerá as rúas da Compostela en defensa da Sanidade Pública

A saúde defínese dende unha perspectiva bio-psico-social. A creba de calquera destes elementos intimamente conectados pode causar a enfermidade. Esta definición recollida pola OMS dende 1948 explica como as cuestións materiais básicas (pan, traballo e teito), as desigualdades, os estresores psicolóxicos e a cuestión biolóxica operan no difícil equilibrio da saúde de todas. Que o salario non chegue para vivir, facer o traballo de tres persoas cobrando por unha, non poder asumir unha suba no alugueiro de máis do 50%, o incremento mantido do custe da cesta da compra, o retraso de meses para unha avaliación no hospital ou para unha intervención cirúrxica, a utopía de ter acceso a unha vivenda, a privatización sistemática da rede de prestación de servizos de apoio á dependencia e á discapacidade, ben sexa no sistema de axuda no fogar ou nas residencias de maiores en posesión maioritaria de multinacionais e fondos voitre, o feito de que o 85% das persoas que asumen os coidados no ámbito familiar sexan mulleres sen ningún apoio por parte de administración, ter que acudir á medicina privada cando é expulsado polos prazos da pública, pagar unha terapia cando non chegas a fin de mes...todo isto e máis quebra a saúde.

Nas últimas semana o SERGAS lanzou unha campaña de apoio ás sanitarias diante dos casos de agresións de pacientes. Na mesma, que salta automaticamente ao acender os ordenadores nos nosos centros de saúde, infórmase de que esta situación “é delito” animando a cidadanía a “non perder o foco xa que somos persoas coidando de persoas”. Sen querer sacarlle importancia á gravidade do feito de que calquera traballadora sexa agredida no desenrolo do seu traballo, non podemos evitar pensar; e a nós e ás doentes quen nos protexe do SERGAS?

