Quen son os nosos propietarios?

Non sei vós pero no cruce de declaracións sobre o pasado, presente e futuro da AP9, boto en falta un interlocutor. O debate vai sobre a titularidade, o rescate, a gratuidade, as peaxes na sombra, a duración da concesión, os recursos en Europa ou o valor da indemnización. O último en botar a lingua a pacer foi o PPdG, nun gag propio de Groucho Marx e os seus principios, para reclamar a gratuidade e o rescate. Lino na prensa, non o soñei. O resto de participantes son o ministerio de transportes de España, para quen it’s very difficult todo isto, o BNG que exhibe os seus descontos e valoracións de expertos, o superalcalde que pide gratuidade sen titularidade, o PSdG que pretende soprar e sorber a un tempo imitando a Deng Xiaoping: “gato branco ou gato negro, tanto me ten, o importante é que cace ratos”. Pola súa banda o parlamentiño galego encadea brindis ao sol. Por último temos a Unión Europea que, fiel ao seu estilo, explica que por unha parte xa ves e pola outra que queres que che diga. A única voz ausente é a da propietaria, nin mu.

Parvos serían! “Non interrompas o inimigo cando o vexas cometer un erro”, sentenzara Napoleón. A lea dialéctica entre forzas políticas e institucións favorece a esa propietaria. Se a culpa da desgraza que supón para a economía e a sociedade galega esa portaxe feudal é segundo uns do ministerio, segundo outros do PP de Aznar, para o PP do pecado orixinal, léase a navallada do BNG e a súa submisión ao sanchismo, mesmo da inacción da UE, implicitamente descárgase a responsabilidade e a ira dos afectados sobre os contendentes que se acusan mutuamente. Se se quere, libérase de responsabilidade e de converterse en diana da ira social á adxudicataria. Mais, quen é a propietaria. Ai amigo! A pregunta do millón, ou dos milleiros de millóns. Parte da súa política consiste en facernos crer que non existe, por iso cala coma un peto, e en parte é certo.