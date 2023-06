O día seguinte ao das eleccións, o luns de contrición, sen penitencia para os causantes do mal, ansioso de recuperar a anormal normalidade, sentinme esfameado e fun á procura do remedio; entrei na tenda, agarreime á barra do carriño e andei polos corredores, sen rumbo. E, si, os empregados que ía dun lado cara ao outro, como moitos galegos electos, tamén falaba en español, iso si, abusando das terminacións en “iño” para darlle un toque diferencial. Ao chegar á caixa, no canto de usar monosílabos, como é habitual por eses lares, abrín conversa e, adrede, estendina máis da conta tratando de que a caixeira se pasase ao meu bando lingüístico. Mais, non. Despois do sorriso, espetoume a frase de marras: Quiere una bolsita? Fixen o tolo e a teimuda rapaza preguntoume novamente. Ao decatarse da miña actitude de pailán despistado, rematou de pasar os artigos polo chintófano de sumar os prezos e dirixiuse novamente a min: Sesenta y siete con treinta y dos. Sesenta e sete con trinta e dous?, pregunteille. E, no canto de responderme ‘si’, mantivo a súa actitude, sen inmutarse.