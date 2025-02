Quo vadis, Alemaña? O xiro á dereita do país teutón

Que cómpre agardarmos dun Chanceler Merz? A axenda política do rival da anterior Chanceler Angela Merkel é a dun conservador de liña dura: unha política económica neoliberal, fortes recortes do gasto social, limitación da migración con rexeitamentos nas fronteiras e un enfoque de lei e orde na materia de seguridade interior

A dereitización do discurso político comportou un forte aumento da extrema dereita, encarnada pola Alternativa para Alemaña (AfD), que podería alcanzar unha porcentaxe de votos de arredor do 20%. En principio, Merz descartou repetidamente calquera cooperación coa AfD, o que non lle impediu, así a todo, aprobar fai unhas semanas no Bundestag unha proposta para endurecer a política migratoria cos votos desta última. Un tabú roto que fai que o "muro de contención" entre a CDU/CSU e a AfD semelle máis fráxil que nunca. O socio de goberno máis obvio, pola súa parte, os liberais, corre actualmente o risco de fracasar co umbral do 5% dos votos preciso para entrar no parlamento. Para formar goberno, a Unión terá, polo tanto, que negociar cos Socialdemócratas ou os Verdes, posibelmente con ambos. Aínda que os Conservadores e o SPD se criticaron duramente durante a campaña, ambos mostran vontade de se sentar tralas eleccións para superar as súas diferencias, que en moitos aspectos semellan máis de matiz que de principio. En canto aos Verdes, a CSU bávara descartou unha cooperación, pois acusa aos mesmos de posuíren a maior parte da culpa da má situación económica do país. Porén, un cambio de opinión despois das eleccións non é imposíbel. O candidato dos Verdes móstrase aberto a esta opción e, nos últimos meses, as posicións do partido fóronse acercando ás dos conservadores en moitos ámbitos, especialmente en materia de política exterior e de seguridade, mais tamén na política migratoria.