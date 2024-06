Rachan os valados entre as dereitas e a extrema dereita?

O ponteareán conde de Bugallal era o referente do partido conservador da quenda borbónica antes da ditadura de Primo de Rivera no sur do noso país (circunscricións de Pontevedra e Ourense). Deposta ésta partillou o derradeiro goberno da Monarquía de Alfonso XIII no 1931. Morreu en París no 1932. Tan logo faleceu, as bases bugallistas do partido conservador integraron as bases do extremismo calvosotelista encadrado. primeiro na Renovación Española e despois (1936) no Bloque Nacional.

É certo que partidos de centrodereita europeos como a CDU alemá ou o PSD portugués (e forzas aliadas) teñen pechado ferreñamente calquera alianza contra cadanseus extremistas da AfD e Chega. Mais o propio Partido Popular Europeo de Ursula von der Leyden amosa arestora a sua dispoñibilidade de pactar, mesmo limitadamente, coa primeira ministra italiana Giorgia Meloni no canto de priorizar liberais demócratas, verdes ou socialdemócratas cara a provisión institucional europea para o quinquenio 2024-2029.

Sen dúbida a axenda das dereitas extremas nos eidos da inmigración, da igualdade, da negación do cambio climático ou contra as minorías sociais e nacionais están a penetrar, como o coitelo na manteiga, nos cadros e, peor aínda, nas bases electorais das dereitas liberais-conservadoras europeas.