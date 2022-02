Redes de indignación e (algo) de esperanza

Confeso que non son seguidor do festival máis eurohortera mais si fun testemuña do incendio nas redes dos pasados días. Hoxe, por riba, coincidín na peixería co meu veciño Hixinio.

Asistimos estes días a algo semellante (agardo que dure), non pola suba do pan ou o prezo da AP9, senón polos eventos televisivos da pasada semana. Non xulgo, só describo. As cousas populares son, ás veces, inesperadas

O Hixinio é militante e abandeirado profesional. Non é mal tipo, aínda que case sempre o seu amor intensamente celoso pola unión do povo galego resulta nunha rudeza e desamor cos galegos e galegas que facemos parte da unión do pobo galego. Milita en todas as causas xustas pero ten Facebook e responde nas enquisas de La Voz. Ninguén é quimicamente puro, que se lle vai facer.

Hoxe, a Hixinio, case lle da un síncope entre as maragotas e as pescadas. En canto albiscou a miña negra figura buscando produto fresco do mar veu como un lóstrego cara min. Co furabolos como espada de apóstolo e con voz abouxadora de deus vingador, provocando arredor de si bastante rubor. Meu, da xente que agardaba a súa quenda e do medio quilo de xardas, dúas luras, e un lumbrigante que miraban atentos.

Barreiro, viches! Viches! É queeeeee… Esta é a derradeira afronta do españolismo, unha aldraxe, a ofensa última, outra Frouseira, un insulto a este país…. A radiotelevisión imperial… A esquerda españolista… A troika Europea… O municipalismo… Martiño!

E continuou con ira furiosa, poñendo a súa carótide en serios problemas de tensión estrutural:

Este será o derradeiro asoballamento, esta aldraxe vaíselle virar en contra, espertaron do seu soño a Breogán!

De súpeto unha raiola de sol alumeou aquel dedo-florete e Hixinio xurou!

Compañeiro, no abrente deste día, seremos quen de liberármonos das cadeas do imperialismo español e aturuxaremos nunha alba de gloria no Pico Sacro, como xa fixo Castelao no 48! Así cho digo, Barreiro!