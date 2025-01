Reflexións sobre o proxecto Gama

Como a produción de pasta de papel a día de hoxe prodúcese nun mercado globalizado, outra posibilidade existente é importar esta materia prima de países como Brasil, Uruguai, Chile ou Paraguai

En Galicia a súa boa gobernanza desde o 22.05.2021 vén limitada por que non se pode realizar un cambio de actividade agrícola a forestal ao estar derrogado o art. 61 da súa lei de montes (lei 7/2012) pola lei 11/2021.

O proxecto Gama xera un aumento do volume de curtas das plantacións do xénero Eucalyptus co que terá que aumentar a superficie ocupada por este xénero, e como actualmente non está permitido a forestación de terreos con vocación agrícola, terase que recorrer a reforestar terreos ocupados fundamentalmente con outras especies consideradas de alta produtividade (xero Pinus), co que para que se poida realizar esta reforestación é necesario que non se prorrogue a disposición transitoria novena “Repoboacións co xénero Eucalyptus” da lei 11/2021, de recuperación da terra agraria de Galicia, na que se establecía ata o 31.12.2025 unha moratoria para as novas plantacións do xero Eucalyptus.

Co devandito, é dicir, o aumento de superficie ocupada polo xénero Eucalyptus contradiría o Decreto 140/2021, polo que se aproba a primeira revisión do Plan forestal de Galicia 2021- 2040, Cara á neutralidade carbónica, posto que a medida I.1.3 “Programa de actuación e iniciativas que contribúan a controlar a superficie dedicada a eucalipto” no seu indicador de seguimento “Porcentaxe de variación da superficie con presenza de eucalipto derivada do Inventario Forestal continuo de Galicia (IFCG), respecto a superficie do Inventario Forestal de Especies Produtivas do Norte Peninsular IFNP”. A cifra inicial que se toma e achegada polo IFNP é de 422.200 ha (ano 2021), habendo ao final do período de vixencia da primeira revisión do Plan forestal de Galicia unha redución de polo menos o 6 % (ano 2040).

Como a produción de pasta de papel a día de hoxe prodúcese nun mercado globalizado, outra posibilidade existente é importar esta materia prima de países como Brasil, Uruguai, Chile ou Paraguai, nos que o prezo da Tn está ao redor dos 8€. En Galicia está ao redor dos 30 €, co que a conclusión é obvia, ademais requiriría para que a explotación fose rendible unhas curtas a feito en superficies superiores ás 1.000 ha, para poder competir neste tipo de mercado.

As grandes superficies continuas monoespecíficas poden xerar incendios de quinta ou sexta xeración consecuencia do cambio climático, cos consecuentes perigos para a poboación afectada.

De todo o exposto entendo que as grandes debilidades deste proxecto xorden:

Do seu financiamento, que na 1ª fase provén nun 25 % dos fondos Next Generation que son fondos de Proxectos Estratéxicos para a Recuperación e Transformación Económica (PERTE) para a descarbonización industrial.

Ao considerar o mercado sobre o que actúa, se se considera este e se se compara unha situación actual como pode ser “Galicia versus Paraguai”. Neste país as plantacións de eucalipto producirán madeira cun crecemento anual entre 35 e 45 m3 /ha/ano e cunha quenda de seis anos; as empresas dispoñerán para a súa fabrica dunha materia prima procedente dunhas plantacións caracterizadas en que unhas 200.000 ha son da súa propiedade. A pasta que producen abastecerá a un mercado deslocalizado que como resultado teñen menores custos empresariais. O exposto pódese comprobar na web https://paracel.com.py/.

Galicia se se compara con Paraguai ten unhas limitacións importantes na súa boa gobernanza para aumentar a superficie das plantacións de eucalipto; un prezo da materia prima unhas 4 veces superior e unhas quendas de curta practicamente o dobre; e unha superficie de curta para cada explotación contorna a unhas 2.000 veces inferior.