Rematado o centenario de Paulo Freire

O pensamento de Freire foi -e segue a ser- un pensamento e unha práctica pedagóxica esencialmente rebelde e insurxente, desafecta. Por iso, probablemente, segue a ser aínda hoxe moi silenciado en ámbitos académicos e pedagóxicos oficiais. Certo que non poden ignorar o significado e a transcendencia de Paulo Freire, faltaría máis!. Quen pode non recoñecer ó autor da “Pedagoxía do oprimido” ou da “Pedagoxía da autonomía”, primeira e última das grandes obras do educador brasileiro, pasando pola “Educación como práctica de liberdade” ou a “Pedagoxía da esperanza”, obras todas elas emblemáticas da recoñecida pedagoxía crítica. Desde a súa Tese na Universidade de Recife, “A educación e a realidade brasileira” de 1.959, ate a súa morte en 1.997, con 75 anos, máis de 25 libros, a súa vida e a súa obra, educativa, pedagóxica e mesmo institucional, como Secretario de Educación do Concello de Sao Paulo, dous anos intensos e moi duros, entre 1.989 e 1.991, defendeu sempre unha escola pública popular e de calidade: “ ... a calidade non debe medirse só polos patróns de coñecemento sistematizado senón polos lazos de solidariedade que tecemos”.

O propio Paulo Freire gustaba definirse como “peregrino do obvio” e como un “home conectivo”, unha vida en conexión cos demais. A súa proposta educativa, como a dos grandes pedagogos, foi e segue a ser unha proposta utópica. Del aprendín que non podemos ser educadores se non somos optimistas. Ser mestre como ser pai ou avó obrigan ó optimismo.