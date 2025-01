Resoluções de Ano Novo: Integrarmos um desporto olímpico nas nossas vidas

I

Hoje gostava de encorajar-vos a incluírem mais uma resolução de ano novo a falar de dois tipos de salto que poderiam deixar-nos ficar… com a língua de fora. Deixem que vos apresente o triplo salto e o salto em comprimento.

O Triplo Salto é uma combinação de três saltos sucessivos que terminam com a queda numa caixa de areia. Semelhante ao Salto em comprimento, mas com dois apoios prévios antes do salto, esses apoios permitem ao atleta chegar mais alto, mais longe…mais rapidamente.

Estás a brincar, não estás? Estou sim, mas isso não tira qualquer valor ao salto em comprimento ou salto direto, e muitos chegam a uma marca pessoal semelhante em qualquer uma das duas modalidades.

E, se olharmos com perspetiva, não parece assim um desporto tão perigoso como, sei lá, saltarmos para o vazio sem paraquedas ou andar na corda bamba sem rede alguma por baixo.

Seja como for, o foco deste desporto na categoria amadora (ao pé de Lisboa) é desfrutarmos mesmo de saltar, quebrando, assim, as regras da gravidade e pontuação. Pois, essa malandra que nos quer coladinhos ao solo. E já agora, tal seriedade, quis dizer, gravidade, também nos quer esquecidos da força que possuímos para nos elevar dum piso pegajoso como aquele em que vivemos nas nossas galecidades.

Em ambas as modalidades de salto, as atletas combinam velocidade, força e agilidade para saltarem o mais longe possível a partir de um ponto pré-determinado (e definido por outros) neste pegajoso chão, de breogão.

Ou talvez usem antes uma combinação de habilidades tais e quais como entusiasmo, interesse e curiosidade…. Às vezes até eu próprio perco o fio da meada.

Ainda (ainda bem que não me perdi), no caso da modalidade de triplo salto, na sua fase de voo, deve-se corrigir o equilíbrio através da rotação horizontal dos braços, colocando o centro de gravidade no lugar certo, um sítio qualquer aleatório e cêntrico que pode ser encontrado simplesmente abrindo os braços e deixando à nossa esquerda o amanhecer, à direita o pôr-do-sol e mesmo à nossa frente, o Sul, como quem diz, no ponto de mira: Viseu.

Isto é assim porque tantos apoios prévios, às vezes, ensarilham-nos os pés e cairíamos fora da caixa (sim, neste caso com cê), quem sabe com um ene til enrolado ao redor dos tornozelos, ou se calhar bem enfiado no nosso calcanhar, de Aquiles .

Na Galiza temos pessoas que gostariam de aprender a falar, desculpem, quis dizer, a saltar corretamente, até, se necessário com a nossa língua de fora, mas ainda não souberam encontrar um modelo a imitar que lhes permita adquirir maiores habilidades e chegarem a uma marca desportiva em que se sintam confortáveis e reconhecidas.

Eis a razão de estarmos aqui a falar de desportos e diversão, ainda que eu bem sei que este artigo tem muito que se lhe diga… isso….salta aos olhos.

Na modalidade de triplo salto as pessoas podem aproveitar, como primeiro apoio antes do salto final: familiares, grupos culturais ou comunidade local que ainda saltem com habilidade (se ainda existir tal coisa onde residirem), e como segundo apoio: o ensino regrado nas escolas de salto. Para o caso, sempre, melhor, escolas públicas. O objetivo disto tudo? Não se esqueceram, pois não? Dar o salto.

Dar o salto traz consigo também mantermos uma boa dieta: comer produtos de qualidade e começarmos a utilizar, a consumir, integrar no dia a dia alimentos saltitantes cheios de bom-senso e bom gosto, deixando atrás alimentos adulterados para lucro só de uns poucos. Sim, nuns dias de boas festas como os de hoje poderiamos começar a preparar o direito ao Réveillon, saltarmos juntos por cima do balcão e assaltarmos a caixa porque, saibam, vamos todos morrer (e também você e eu) mas há quem se lembre bem do que fizeram connosco neste cantinho do local nos últimos 40 anos e qualquer revolta ainda vale a pena.