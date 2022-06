Responsabilidades por actuacións na función pública

As decisións tomadas no tema das Residencias de Maiores, foron nefastas, con miles de mortxs e vemos que ninguén se fai responsable do sucedido. Non vale dicir que “o fixemos mellor que outrxs” ou a “culpa é de tal ou cal”. Os feitos son os que son é o/a que toma as decisións, ten que ser consciente de que poden non ser as correctas e que o que deciden “ten secuelas” e moitas veces págase ca vida ou ca morbilidade, física ou mental.

Cando se dí que se fan Hospitais Públicos e logo sabemos que o goberno da Xunta ten que pagar un cánon anual de moitos millóns de euros, algo non encaixa...por moito que se poñan carteis inmensos dicindo que son “Públicos”. A evidencia é outra.

Agora dín que “non temos Médicxs” e diríxense ao goberno central para solicitar máis MIR, cando saben que non se lles poden conceder: por non ter Unidadeds Docentes para poder formalxs...pero á vez, o goberno da Xunta, convoca 106 prazas de “Especialista de Atención Primaria” (o servizo máis necesitado de profesionais dende fai moitos anos, por culpa dos tremendos recortes do PP neste nivel asistencial). O argumento, queda invalidado cos feitos: si podes convocar 106 prazas, por que non convocas 1.000, que son as que estima a Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia para poder atender ás persoas, cunha mínima calidade asistencial. Son capaces de incorporar Médicxs como Técnicos de Saúde (ata 140) o que implica: que si queren, poden!