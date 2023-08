Reunión dos BRICS: África no centro

A descolonización do século XX, ao non avanzar cara ao socialismo, dexenerou nuns réximes semicoloniales capitalistas onde as vellas potencias seguían impondo os seus intereses a través das burguesías nacionais, mantendo verdadeiras farsas de democracia. Mentres as potencias occidentais, especialmente a UE, non tivesen competencia seria, África sería o seu patio traseiro co mantemento de forzas militares coloniais, disfrazadas nos últimos de “loita contra o terrorismo islamita”.

Pero á calor da propia decadencia do capitalismo imperialista occidental manifestada na crise do 2007/8, fortalecéronse potencias emerxentes ao redor do capital Chinés, que actúa con elas como os EEUU actuaron tras a 1ª e 2ª guerra, os banqueiros que financian as relacións entre os estados. Os estados africanos, cansados até o tedio da prepotencia e a soberbia neo colonial euro norteamericanos, están a atopar un “garda costas” para as súas esixencias nacionais.

Como bos burgueses, non buscan a independencia nacional que formalmente xa teñen, senón meterse nas reviravoltas das contradicións interimperialistas para negociar co mellor ofertante: o que lles dea unha parte máis grande na participación de beneficios, con el vanse. Como os EEUU e Europa están en decadencia, son os estados agrupados nos BRICS os que hoxe ofrecen mellores ofertas; e con eles vanse.

Uns e outros actúan como describía Lenin os choques entre os imperialistas: antes de buscar o enfrontamento directo, tentéanse, debilítanse a través golpes e guerras nos seus "aliados" máis débiles; son as chamadas guerras “baixo bandeira allea” coas que a/s potencia/s en conflito delegan noutras forzas militares o enfrontamento entre eles. África é o campo de batalla perfecto para estas guerras que leva sufrindo desde hai decenios, só que de “baixa intensidade”.