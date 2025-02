Sabiades por que as casas de veciños romanas se chamaban 'illas' (insulae)?

E como o latín era unha lingua con verbas de semántica ampla, moi apegadas ao sentido común e á designación primordial das cousas, con certa poética intrínseca froito dunha morea de ideas metafóricas, o de “illa” encaixaba coma unha luva

É un concepto, como dixera ao principio, ben sinxelo, e con evidente continuidade histórica. Aínda hoxe, segundo onde, os bloques de edificios das cidades poden chegar a ser illas. Principalmente nos barrios menos privilexiados. Marcan pertenza, diferenza grupal. Aos do bloque A non lles gustan os do bloque B, e viceversa. Son forasteiros indesexábeis. Xente allea. Até inimigos naturais.

A pesares de que chegasen até nós poucos exemplos de casas de veciños da Antiga Roma, estas non eran excepcionais, eran a norma. Roma estaba chea de illas. Alí rematou por residir a inmensísima maioría da poboación da urbe, coincidente, como non podía ser doutro xeito, co que viñan sendo as clases baixas e medias. Os realmente fartureiros seguían a vivir en caserías ben-hurianas, en domus unifamiliares, malia estar fincadas canda os edificios.