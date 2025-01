Sabiades que hai cen anos estalou unha guerra por causa dun can?

Pàngalos houbo de se retirar en contra da súa opinión, rabiado. Vira alí unha oportunidade de ouro pra anexar Pétrich a Grecia, mesmo un bo anaco da Bulgaria, e case sen oposición. Así foi que, cheo de rancor, ao ano seguinte se proclamou ditador, represaliando aos galiñas que o afastaran da gloria

Pàngalos houbo de se retirar en contra da súa opinión, rabiado. Vira alí unha oportunidade de ouro pra anexar Pétrich a Grecia, mesmo un bo anaco da Bulgaria, e case sen oposición. Así foi que, cheo de rancor, ao ano seguinte se proclamou ditador, represaliando aos galiñas que o afastaran da gloria.

A Sociedade de Nacións amoestou aos contendentes e instounos, coma a nenos pequenos, a mellorar a organización dos seus postos fronteirizos. -E pra pechar o tema, propuxo o pago de indemnizacións, de Grecia a Bulgaria polo mal ocasionado na campaña de Pétrich e de Bulgaria a Grecia pró sustento das familias dos gardas mortos, incluída a do dono do can, por insistencia de Pàngalos. Colofón perfecto coma running gag desta historia. Éche ben certo que as parvadas, cando comezan coma parvadas, adoitan rematar, de xeito fluído e inexorábel, cunha parvada.

Do destino do can, do noso Draco, nada sabemos. Foi libre cando menos o primeiro día. E, aínda sen nome confirmado nin pedigree coñecido, está nos libros de historia canina, ao carón de Laika, como primeiro can que iniciou unha guerra, aínda que fose pequena.

Por suposto, nin Laika nin el foron realmente responsábeis de nada. Todo é humano. Tanto os propósitos elevados como as absolutas necidades.