Sáhara, Kurdistán, Palestina: vítimas da indolencia da ONU

A recente decisión tomada por Pedro Sánchez, mudando a posición tradicional da diplomacia española no asunto do Sahara, alterou o cadro das relacións con Marrocos e Arxelia, dificultando gravemente as expectativas. dun eventual establecemento da RASD como Estado independente no norte de Africa. Aínda que non existiu unha explicación oficial dos motivos que propiciaron este cambio realizado polo actual presidente do goberno español (substituíndo a defensa do referendo de autodeterminación contemplado nas resolucións da ONU pola proposta dun indeterminado réxime autonómico no seo do Estado marroquí), cabe pensar que estamos ante unha aceptación das presións da Administración norteamericana e dos gobernos francés e alemán, partidarios de reforzar a Marrocos como aliado principal nese espazo territorial.

Ademais do Kurdistán e do Sahara, Palestina completa un tríptico de entidades nacionais que comparten a condición de vítimas da indolencia da comunidade internacional encarnada na ONU. O catálogo de resolucións incumpridas nas últimas décadas é un dos maiores pasivos que acumula un organismo deseñado, teoricamente, para estruturar unha convivencia xusta que evite as confrontacións bélicas entre as nacións e os Estados que conforman o escenario mundial. Os tres casos certifican – con distintas singularidades – o fracaso do Consello de Seguridade da ONU por mor da prolongada subordinación dos sucesivos representantes deste organismo ás políticas ditadas polos gobernantes de Estados Unidos, de Israel e de Turquía.