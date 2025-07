Saír do armario ao entrar nunha aula

Semanas antes ocorrera algo semellante noutra clase. Nesa ocasión, o estudante si usara a palabra maricón de xeito despectivo. Os comentarios deste rapaz tiñan a clara intención de mancarme a min, o novo profesor. Todos sabían que eu era gai, non o ocultara en ningún momento

Como dicía, en ningún momento lles deixara supoñer que son heterosexual, como tampouco intentara desmentir sen chegar a negar directamente que puidera ser gai. Á pregunta de se estaba casado, respondía que non. E no canto de deixalo estar engadía que non estaba casado, mais si tiña mozo. Anos antes tería usado a omisión da pregunta —casado cunha muller?— e usaríaa na miña vantaxe para agochar o feito de que, se estivese casado, sería cun home. Xa non. Hai tempo que xa non lle atopo beneficio ningún a ese tipo de omisións na miña maneira de presentarme diante da rapazada. Hai palabras que, ao omitilas, son tan nocivas como as palabras que outros usan para atacar.

Cando eu tiña a mesma idade dos meus estudantes, e un de nós preguntáballe ao novo profesor se tiña moza, era porque efectivamente queriamos saber se tiña moza. En ningún momento pensabamos que puidera ter unha parella do mesmo sexo. Os profesores homosexuais eran inexistentes, non porque non houbese, senón porque ninguén cría que puidera habelos. Hoxe en día, ou tal é a miña experiencia, cando un estudante me pregunta se teño moza faino para pescudar, con esa retranca tan peculiar da rapazada, se son gai tal e como todos supoñen. E supoñen ben. Comigo sempre o sospeitan, e eu non dubido en deixar claro que si, que teño mozo. Fágoo mesmo cando non teño, porque quero que saiban que podería telo, e que se tivese mozo non pasaría absolutamente nada. A palabra “mozo” como estratexia defensiva, como ataque pola retagarda.