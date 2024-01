Salvarmos o noso mar

De certo que a xestión da Xunta de Galicia na crise dos granulados de plástico foi moi desaquelada e repenicou os graves erros da catástrofe ambiental do Prestige, malia a diferente dimensión cuantitativa canto ás pèrdas potenciais dunha e doutra crise. Mais no Goberno galego neste comezo de 2024 abrollaron as mesmas técnicas de negación, minimización e proxección das responsabilidades nos outros (quer nun Goberno do Estado tamén lento e pasivo, que amosou non ser quen de desenvolver acaídamente as competencias do salvamento marítimo) e mesmo na oposición, Seica un deporte no que Feijóo xa era campión europeo e que arestora xa lle aprendeu ao seu sucesor, Alfonso Rueda. Un sucesor que, seica menos de quince días despois da primeira finde desta crise, remanece abraiado diante da incompetencia e sectarismo da súa vicepresidenta Ánxeles Vázquez. Velaí un dos graves problemas que tes cando che fai outra persoa a túa equipa ou mesmo o teu Goberno.