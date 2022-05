Salvemos a Atención Primaria

“Sexa a suprema lei, a salvación do pobo”. Cicerón: 106 a. C. - 43 a. C. Xurista, Político, Filósofo, Escritor e Orador Romano.



Atendendo a Lei 7/2015, de Iniciativa Lexislativa Popular e participación cidadá, a Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia, vai presentala no Parlamento Galego.

O Estatuto de Autonomía, outorga as competencias no desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación básica en materia de sanidade interior; así, despois das dúas modificacións feitas polo PP da Lei Galega de Saúde (2008), entendemos que o desmantelamento da AP provocado polos 13 anos do Sr. Feijoo (e 4 conselleirxs de sanidade) non pode seguir producíndose, e por iso, solicitamos ao Parlamento de Galicia que acepte e tome en consideración esta Proposición de Lei; unha vez cumpridos os trámites legais, incluída a recollida de 15.000 sinaturas debidamente autentificadas, se publique conforme ao artigo 123 do Regulamento dá Cámara para a súa toma en consideración no Pleno e subseguinte tramitación parlamentaria.

O Sistema Sanitario Galego arrastra unhas debilidades, que se agravaron durante a pandemia: falta de accesibilidade, longas listas de agarda, indubidable fatiga do persoal ou a escasa participación da cidadanía no sistema. O obxectivo da Proposición de Lei é “a implantación dunha serie de medidas para revitalizar e fortalecer a AP”: