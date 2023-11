Salvemos a automoción galega!

Milleiros de postos de traballo e centos de empresas vense ameazadas no noso país cando Stellantis advirte de que “para seguir sendo competitivos teñen que comprar moitos compoñentes en Europa do leste, Marrocos ou Asia”

Non defendiamos todos/as que as fábricas de compoñentes teñen que estar o máis preto posíbel das principais? por iso se demandaba unha planta de baterías no noso país; pero vemos como Stellantis, unha vez máis, non aposta por Vigo, non aposta polo motor galego; senón que o fai por que se constrúan en Zaragoza, o que incrementará os custes de portes que suporá traer aquí as baterías, co que a planta galega será menos competitiva.

E unha planta de baterías crea emprego, abre novas liñas de negocio e amplía provedores, xerando riqueza e fixando poboación no territorio no que se instala. Mais isto parece non preocuparlle a ninguén: as empresas de compoñentes e as auxiliares da automoción calan e outorgan, os Concellos -como o de Vigo- e a Zona Franca, que tanto din que apostan pola automoción, están mudos; e a Xunta, sen un política industrial definida para o sector, segue a xogar un papel irrelevante, facendo unicamente de correa de transmisión de Stellantis.