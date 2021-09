Santiago na encrucillada do turismo sen control

Por causa da presión dos fluxos a veciñanza, progresivamente, tivo que afastarse da cidade histórica na procura de lugares non masificados

Non é un tema cómodo, nin é un tema novo, senón que ven de lonxe. Trátase da necesidade de falar e reflexionar sobre a gobernanza do turismo, porque a pandemia só significou unha paréntese na tendencia á turistificación, ao que internacionalmente se dá en chamar o ‘overtourism’. Un fenómeno que non é exclusivo de Compostela, e do cal temos varios exemplos en destinos internacionais como Venecia ou a propia Barcelona. Un fenómeno que, ademais, está moi relacionado co modelo de cidade e de turismo que se quere para Santiago. Realmente queremos apostar polo ‘canto máis mellor’? Tanto a Xunta de Galicia como o Concello de Santiago deberían reflexionar un pouco e rebaixar o triunfalismo desmedido das grandes cifras. Como sociedade compre esixir políticas máis avanzadas que protexan á cidadanía e conseguir corrixir o rumbo das actuais políticas turísticas institucionais para que se desenvolva unha intervención inmediata noutra dirección. Téñense que implementar medidas correctoras e preventivas para non transformar Santiago nunha postal turística e, así, morrer de éxito. Porque o turismo debe ser tamén un motor económico sustentable, debe servir para crear emprego de calidade e xerar ingresos públicos e privados, e sobre todo debe garantir a convivencia entre residentes e visitantes.

Unha mala xestión do turismo remata coa cidade viva. Por iso, é imprescindible un debate social sobre o turismo e sobre a Compostela que queremos, e contar cos veciños e veciñas nun debate honesto, sincero e realista da situación

O turismo é un sector que non é equiparable a outros, como a produción de mercancías industriais, non é igual que fabricar coches. O turismo é un servizo que se desenvolve no medio do territorio propio, neste caso en Compostela, onde vive a xente e polo tanto, afecta e condiciona os barrios, as rúas, os símbolos de referencia que nos fan ser compostelás. Unha mala xestión do turismo remata coa cidade viva. Por iso, é imprescindible un debate social sobre o turismo e sobre a Compostela que queremos, e contar cos veciños e veciñas nun debate honesto, sincero e realista da situación. Fuxindo da turismofobia mais tamén fuxindo do triunfalismo e do ollar para outro lado en canto asistimos á degradación social e patrimonial da cidade.

Cómpre pensar que outro turismo en Santiago é posible, cómpre demandar unha planificación turística que teña un ollar máis humano e deixar atrás o mantra do turismo de canto máis mellor

Se non mudamos o rumbo, o panorama cara o futuro semella preocupante. O padecido este verán é só preludio do desbordamento e turistificación que irán a máis por mor do Xacobeo 2022 e tamén coa próxima chegada do AVE que traerán máis turistas e peregrinos. Frente a isto, cómpre pensar que outro turismo en Santiago é posible, cómpre demandar unha planificación turística que teña un ollar máis humano e deixar atrás o mantra do turismo de canto máis mellor, cómpre, en definitiva, traballar pola sustentabilidade social no destino. Non podemos ficar pasivos ollando como degrada Compostela. A veciñanza non quere ser figurante dunha postal turística, quere que se atendan os seus dereitos e habitar nun lugar bo para vivir que só así será un lugar bo para visitar. A Covid non debe ser unha escusa para todo, mais ao contrario, debe ser unha oportunidade.